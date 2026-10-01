Orta Doğu'da dengeler değişiyor: Pakistan ve S. Arabistan'dan ittifak vurgusu

Orta Doğu'da diplomasi ve güvenlik trafiği hız kazanırken Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgesel dengelerde öne çıktı. İran ile ABD arasındaki temaslar Katar arabuluculuğunda sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ediyor. Netanyahu'nun BAE ziyareti ve İran'ın olası provokasyonlara ilişkin iddiaları da gündemde. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, bölgedeki son gelişmeleri aktardı.