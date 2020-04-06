İstanbul'da dolmuşlarda şoke eden görüntü! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı |Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok önlem hayata geçirildi onlardan biri de araçların kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu alınmasıydı. Ancak İstanbul'da kaydedilen bu görüntüler dolmuşlarda sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Pendik - Tuzla minibüs hattındaki dolmuşta çekilen görüntülerde tüm koltuklar dolu ve diğer yolcular ayakta seyahat ediyor. Görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.