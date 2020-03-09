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09.03.2020

İstanbul Beşiktaş'ta feci kaza! Otomobil takla attı |Video

Beşiktaş'ta sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki ağaçları ve aydınlatma direğini devirdikten sonra takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Detaylar A Haber ekranlarında...

Kaza, Beşiktaş Levent'te Sarıyer istikametinde 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Okan D. Yönetimindeki 06 BNH 443 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje vurdu, ardından refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğini devirdikten sonra takla atarak ters döndü. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Okan D. İle Filiz K. araç içinde sıkıştı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. 2 yaralı itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sarıyer yönünde trafik durma noktasına geldi. Dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapanırken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ve yol temizleme çalışmasının yapılması sonrasında trafik normale döndü.

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