Islak mendillerdeki koronavirüs tehlikesi! Uzman isimden canlı yayında ürkütücü açıklama |Video

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ıslak mendiller konusu. Elleri temizlemek için kullanılan ıslak mendiller koronavirüsü yok eder mi? İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hasan Özkan, merak edilen konu ile ilgili A Haber'de açıklama yaptı. Özkan, "Islak mendiller virüsler için tam manasıyla faydalı mı içindeki oranlara bakmak lazım ama genel anlamda kullanmak yeterli değildir" ifadelerini kullandı.