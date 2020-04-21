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21.04.2020

Islak mendillerdeki koronavirüs tehlikesi! Uzman isimden canlı yayında ürkütücü açıklama |Video

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ıslak mendiller konusu. Elleri temizlemek için kullanılan ıslak mendiller koronavirüsü yok eder mi? İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hasan Özkan, merak edilen konu ile ilgili A Haber'de açıklama yaptı. Özkan, "Islak mendiller virüsler için tam manasıyla faydalı mı içindeki oranlara bakmak lazım ama genel anlamda kullanmak yeterli değildir" ifadelerini kullandı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Prof. Dr. Hasan Özkan: Koronavirüs taşıyıcısı sosyal mesafeye uymazsa ayda 406 kişiye virüs bulaştırabilir PROF. DR. HASAN ÖZKAN: KORONAVİRÜS TAŞIYICISI SOSYAL MESAFEYE UYMAZSA AYDA 406 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRABİLİR

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