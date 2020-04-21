- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Islak mendillerdeki koronavirüs tehlikesi! Uzman isimden canlı yayında ürkütücü açıklama |Video
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ıslak mendiller konusu. Elleri temizlemek için kullanılan ıslak mendiller koronavirüsü yok eder mi? İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hasan Özkan, merak edilen konu ile ilgili A Haber'de açıklama yaptı. Özkan, "Islak mendiller virüsler için tam manasıyla faydalı mı içindeki oranlara bakmak lazım ama genel anlamda kullanmak yeterli değildir" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.