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07.04.2020

İngiliz çifte Fatih Belediyesi kapılarını açtı |Video

Karavanla dünya turuna çıkan İngiliz çift, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasıyla İstanbul'da kaldı. Fatih’te karavanlarının içerisinde karantinaya giren İngiliz çift, Fatih Belediyesi ve komşuların yardımıyla ihtiyaçlarını karşılıyor.

Karavanla dünya turuna çıkan İngiliz Marianne ve Chris Fisher çifti, korona virüs tedbirleri nedeniyle sınırların kapanmasıyla İstanbul'da kaldı. 20 aylık dünya turu planlayan İngiliz çift, 1 aydır İstanbul'da kendilerini karantinaya aldı. Fatih Belediyesi İngiliz çifte sahip çıkarak, Yenikapı'daki tesisleri kapılarını açtı. "Trudy" adını verdikleri karavanla seyahat ettikleri yerleri kaydederek sosyal medyada paylaşan çift, uzayan İstanbul seyahatinde yeni komşular edindi.



İngiltere'de Ocak ayında yola çıktıklarını anlatan Chris Fisher, "Türkiye'ye 4 hafta önce ulaştık. Vardığımızda sınırlar kapanmaya başlamıştı. İstanbul'da 3 gün kalmayı planlamıştık ama şimdi 4 hafta oldu" ifadelerini kullandı.

İzolasyon başlamadan önce İstanbul'u gezme fırsatı bulduklarını söyleyen Marianne Fisher ise, "Şanslıydık şehri gezme şansı yakaladık. Çok güzel bir şehir, muhteşem yemekler, sıcak kanlı insanlar. Biz kendimizi burada karantina altına aldık. Bugün 18'inci gün. Yetkiler evde kalın diye uyarıyor. Bizim de evimiz bu karavan. Biz de evimizde kalıyoruz" şeklinde konuştu.

HER GÜN SORUYORLAR

Fatih Belediyesi görevlilerinin kendilerine yardımcı olduğunu ve her ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayan Marianne Fisher, "Her gün gelip ihtiyacımız var mı diye soruyorlar. Centilmen insanlar. Alışveriş ihtiyacımız olduğunda da bize yardımcı oluyorlar. Burada olmakla çok şanslıyız. Her şeyimiz var elektrik su, tuvalet duş" diye konuştu.

"TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUZ"

İstanbul'da komşular da edindiklerini söyleyen Marianne Fisher, "Komşularımız balkondan bize Türk lokumu ve kahve gönderiyorlar. Yemek gönderyorlar. Türkleri çok seviyoruz" dedi. Chris Fisher, koronavirüs önlemlerinin sona ermesi ve sınırların tekrar açılmasıyla dünya turlarına kaldıkları yerden devam etmeyi planladıklarını kaydetti.

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