İdlib'den acı haber: 1 asker şehit oldu |Video

Son dakika haberi... İdlib'den acı haber bir askerimiz şehit oldu. Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

İdlip'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" denildi. Şehidin naaşının memleketi Gaziantep'e getirildiği öğrenildi.