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26.02.2020

Gümüşhane'de okul bahçesinde heyelan! O anlar kamerada |Video

Gümüşhane'de meydana gelen heyelan okulun bahçe duvarında hasara yol açtı. Bir vatandaş tepeden kopan kayaları görüp cep telefonuyla o anları görüntüledi. O anda öğrenci bulunmamaması olası faciayı da önledi. İşte saniye saniye heyelan anı kamerada... Olay, saat 15:30 sıralarında, Kürtün ilçesinde meydana geldi. Üçtaş Ortaokulu'nun bitişiğindeki yamaçta heyelan meydana geldi. Heyelanda kayan toprak ve taş kütleleri okulun bahçesine doldu. Heyelan istinat duvarının yıkılmasına neden olurken, çevredekiler büyük panik yaşadı. Heyelan sırasında okulda öğrencinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, heyelan anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, heyelanın ardından Gümüşhane AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Heyelanın öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonra meydana geldiğini söyleyen Göze, "Heyelan nedeniyle çok şükür can ve mal kaybımız yok. Okulun bahçe duvarında bir hasar var. Alanda inceleme yapmaları için AFAD ekiplerini çağırdık. Yeniden bir heyelan riski ya da tehlike olup olmadığıyla ilgili teknik incelemeyi sürdürüyorlar. Bu tespitlere göre yarın ve sonraki günlerde okulda eğitim yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

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