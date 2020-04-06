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Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 6 Nisan Pazartesi hava durumu |Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Güney ve İç Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile Eskişehir ve Kırşehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Sinop çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
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