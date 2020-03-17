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Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! 17 Mart Salı hava durumu |Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ile bölgenin doğusunun yükseklerinde sabah ve gece saatlerinde don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'nin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 0°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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