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15.03.2020

Bağışıklığı güçlendiriyor! Koronavirüse karşı karalahana |Video

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusuna karşı korunmak için uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemini vurguluyor. Peki bağışıklık sistemini güçlü tutmak için hangi besinler tüketilmeli? Uzmanlar koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren antioksidan etkisi olan karalahanayı öneriyor. Karalahana bağışıklığı güçlendirip insan vücudunu virüslere karşı koruyor. Detaylar A Haber ekranlarında...
Koronavirüse karşı nasıl korunmalıyız? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? KORONAVİRÜSE KARŞI NASIL KORUNMALIYIZ? BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER NELERDİR?
Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı? Bakanlık bu videoyu paylaştı |Video KORONAVİRÜS NEDİR? NASIL BULAŞIR? KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI? BAKANLIK BU VİDEOYU PAYLAŞTI |VİDEO
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