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Bağışıklığı güçlendiriyor! Koronavirüse karşı karalahana |Video
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusuna karşı korunmak için uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemini vurguluyor. Peki bağışıklık sistemini güçlü tutmak için hangi besinler tüketilmeli? Uzmanlar koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren antioksidan etkisi olan karalahanayı öneriyor. Karalahana bağışıklığı güçlendirip insan vücudunu virüslere karşı koruyor. Detaylar A Haber ekranlarında...
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