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08.04.2020

Antalya'da paten yapan çocuklar polis sirenini duyunca neye uğradıklarını şaşırdı |Video

Antalya'da, evlerinin önünde paten yapan iki çocuk, polis aracı sirenini duyunca sokaktan eve doğru kaçtı. Görüntüyü çeken baba, o anları kameraya kaydederken çocukların düşmesiyle kahkahaya boğuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın 'evde kal' çağrısı ve koronavirüs salgının yayılmaması için 20 yaş ve altına uyguladığı kısıtlamalar, ilginç görüntülere de neden oluyor. Antalya'da arkadaşı ile birlikte evin önünde, kask ve dizliklerini takıp paten yapan çocuk, babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Oğlunu, "Arif, çok yola çıkma oğlum" diye uyaran baba, o anları kaydediyordu. "Nasıl baba sürebiliyor muyum?" diyen oğlunu, "Evet evet bayağı alıştın" diyen babanın sözleri polis sireni sesiyle kesildi.


Sokağa gelen polisten kaçan çocuk, eve girerken yere kapaklanınca baba kahkahalarla güldü. Baba, oğlu ile arkadaşının güldüren paten görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

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