20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.02.2020

Almanya'daki saldırıda saldırganın mektupla video bıraktığı iddia edildi! |Video

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın saklandığı eve yapılan operasyonda saldırgan ve yanında bir kişinin ölü bulunduğunu duyurdu. Saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 5 Türk vatandaşı da olduğu belirtiliyor. Saldırganın geride mektup bıraktığı ve o mektupta ırkçı ifadelerin olduğu iddia edildi. Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel, A Haber ekranlarında gelişmeleri aktardı...
İşte Almanya’daki saldırganın bıraktığı video ilk kez A Haber ekranlarında |Video İŞTE ALMANYA'DAKİ SALDIRGANIN BIRAKTIĞI VİDEO İLK KEZ A HABER EKRANLARINDA |VİDEO
Son dakika: Almanyada 2 ayrı kafeye silahlı saldırı! Ölenler arasında Türkler de bulunuyor... SON DAKİKA: ALMANYA'DA 2 AYRI KAFEYE SİLAHLI SALDIRI! ÖLENLER ARASINDA TÜRKLER DE BULUNUYOR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Almanya’daki saldırganın bıraktığı video ilk kez A Haber ekranlarında |Video
Almanya’daki saldırganın bıraktığı video ilk kez A Haber ekranlarında |Video
İkinci cemre ne zaman düşecek?
İkinci cemre ne zaman düşecek?
Şoke eden görüntü! Panikle kaçtılar...
Şoke eden görüntü! Panikle kaçtılar...
Saldırganın mektupla video bıraktığı iddia edildi
Saldırganın mektupla video bıraktığı iddia edildi
Meteoroloji uyardı İstanbul için saat verildi!
Meteoroloji uyardı İstanbul için saat verildi!
Sivas'ta korkutan kaza: 12 kişi yaralandı
Sivas'ta korkutan kaza: 12 kişi yaralandı
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in 46. doğum günü
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in 46. doğum günü
İşçi servisleri kaza yaptı
İşçi servisleri kaza yaptı
İstanbul'de metro seferlerinde aksama
İstanbul'de metro seferlerinde aksama
Askeri sevkiyat devam ediyor!
Askeri sevkiyat devam ediyor!
Taksisine aldığı yolcular başına dert açtı!
Taksisine aldığı yolcular başına dert açtı!
Ahmet Cönk hakkındaki kararı açıkladı
Ahmet Cönk hakkındaki kararı açıkladı
Daha Fazla Video Göster