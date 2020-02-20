Almanya'daki saldırıda saldırganın mektupla video bıraktığı iddia edildi! |Video

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın saklandığı eve yapılan operasyonda saldırgan ve yanında bir kişinin ölü bulunduğunu duyurdu. Saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 5 Türk vatandaşı da olduğu belirtiliyor. Saldırganın geride mektup bıraktığı ve o mektupta ırkçı ifadelerin olduğu iddia edildi. Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel, A Haber ekranlarında gelişmeleri aktardı...