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Taziyeye gitmesine izin verilmeyen 75 yaşındaki nine engel tanımadı |Video

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23.04.2020
Adıyaman’da koronavirüs sebebiyle evde kalmaktan sıkılan 75 yaşındaki yaşlı kadının, duvara tırmanarak caddeye çıkma girişimi görenleri hayrete düşürdü. "Taziyeye gidecektim bırakmadılar bende kendimi oradan aşağıya attım” ifadelerini kullanan Zahide Karakurt, bahçe duvarına tırmanıp tüm engelleri aştı.

Çocuklarının zincir ile kapattığı bahçe kapısını açamayan 75 yaşındaki Zahide Karakurt isimli yaşlı kadın sokağa çıkmak için çareyi duvara tırmanmakta buldu. Duvara tırmanın ve duvardan tutunarak aşağı inen yaşlı kadını gören komşuları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Komşuların uyarılarına aldırış etmeyen yaşlı kadın kimseyi dinlemedi.

Adıyamanda akılalmaz olay! Taziyeye gitmesine izin verilmeyen 75 yaşındaki nine engel tanımadı ADIYAMAN'DA AKILALMAZ OLAY! TAZİYEYE GİTMESİNE İZİN VERİLMEYEN 75 YAŞINDAKİ NİNE ENGEL TANIMADI

GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI
Örümcek gibi tırmanarak caddeye ulaşan yaşlı kadının azmi 'pes' dedirtti. İlerlemiş yaşına rağmen engel tanımayan yaşlı kadın, hareketleriyle gençlere taş çıkarttı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında evden çıkamayan Zahide Karakurt, kısıtlamanın bitmesini dört gözle bekliyor.

"EVDE DELİ OLACAĞIM"
Türkçe bilmeyen yaşlı kadın Kürtçe, "Evet evde sıkılmaktan adeta deli olacağım. Bende kendimi oradan aşağıya attım. Taziyeye gidecektim bırakmadılar bende kendimi oradan aşağıya attım" dedi.

KAPIYI ZİNCİRLEDİK

Zahide Karakurt'tun oğlu Yusuf Karakurt ise "Evde canı sıkılıyor. Duvarın üzerine çıkarak kendisini aşağıya attı. Ben de kendisine bir daha dışarı giderse polis çağıracağımı söyledim. Kapıyı da zincirledik bir baktım bu defa duvarın üzerinden atladı. Evet evde çok sıkılıyor" diye konuştu.

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