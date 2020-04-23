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Adıyaman'da akılalmaz olay! Taziyeye gitmesine izin verilmeyen 75 yaşındaki nine engel tanımadı
Son dakika haberi... Adıyaman'da koronavirüs sebebiyle evde kalmaktan sıkılan 75 yaşındaki yaşlı kadının, duvara tırmanarak caddeye çıkma girişimi görenleri hayrete düşürdü. "Taziyeye gidecektim bırakmadılar bende kendimi oradan aşağıya attım" ifadelerini kullanan Zahide Karakurt, bahçe duvarına tırmanıp tüm engelleri aştı.