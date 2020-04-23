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Haberler Galeri Adıyaman'da akılalmaz olay! Taziyeye gitmesine izin verilmeyen 75 yaşındaki nine engel tanımadı

Adıyaman'da akılalmaz olay! Taziyeye gitmesine izin verilmeyen 75 yaşındaki nine engel tanımadı

Son dakika haberi... Adıyaman'da koronavirüs sebebiyle evde kalmaktan sıkılan 75 yaşındaki yaşlı kadının, duvara tırmanarak caddeye çıkma girişimi görenleri hayrete düşürdü. "Taziyeye gidecektim bırakmadılar bende kendimi oradan aşağıya attım" ifadelerini kullanan Zahide Karakurt, bahçe duvarına tırmanıp tüm engelleri aştı.

Son dakika haberi... Adıyamanda akılalmaz olay! Taziyeye gitmesine izin verilmeyen 75 yaşındaki nine engel tanımadı |Video SON DAKİKA HABERİ... ADIYAMAN'DA AKILALMAZ OLAY! TAZİYEYE GİTMESİNE İZİN VERİLMEYEN 75 YAŞINDAKİ NİNE ENGEL TANIMADI |VİDEO

Giriş Tarihi: 23.04.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 13:12
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Adıyaman'da akılalmaz olay! Taziyeye gitmesine izin verilmeyen 75 yaşındaki nine engel tanımadı

Çocuklarının zincir ile kapattığı bahçe kapısını açamayan 75 yaşındaki Zahide Karakurt isimli yaşlı kadın sokağa çıkmak için çareyi duvara tırmanmakta buldu.

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Adıyaman'da akılalmaz olay! Taziyeye gitmesine izin verilmeyen 75 yaşındaki nine engel tanımadı

Duvara tırmanın ve duvardan tutunarak aşağı inen yaşlı kadını gören komşuları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Adıyaman'da akılalmaz olay! Taziyeye gitmesine izin verilmeyen 75 yaşındaki nine engel tanımadı

Komşuların uyarılarına aldırış etmeyen yaşlı kadın kimseyi dinlemedi.

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Adıyaman'da akılalmaz olay! Taziyeye gitmesine izin verilmeyen 75 yaşındaki nine engel tanımadı

GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI
Örümcek gibi tırmanarak caddeye ulaşan yaşlı kadının azmi 'pes' dedirtti. İlerlemiş yaşına rağmen engel tanımayan yaşlı kadın, hareketleriyle gençlere taş çıkarttı.

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Adıyaman'da akılalmaz olay! Taziyeye gitmesine izin verilmeyen 75 yaşındaki nine engel tanımadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında evden çıkamayan Zahide Karakurt, kısıtlamanın bitmesini dört gözle bekliyor.