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21.02.2020

Görüntüler İstanbul’dan! Makaslı, cam şişeli kavga kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde  yabancı uyruklu 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Cam şişe ve makasın kullanıldığı kavgada 2 grup, polis gelmeden dağıldı. Olay anı anbean kameraya yansıdı.

Olay, Yenikent Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken elindeki cam şişeleri birbirine attan şahıslardan biri berberden makas aldı. Olayda yaralanan olmazken 2 grup polis gelmeden olay yerinden kaçtı. Kavgayla ilgili şikayetçi kimsenin olmadığı öğrenildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirleriyle tartışmaları ve sonrasında birisinin yol üstünde bulunan berber dükkanından makas aldığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise taraflardan birisinin diğerine cam şişe attığı görülüyor.

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