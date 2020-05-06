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Son dakika: Görünce saldırıya geçti! Horozun aynayla imtihanı böyle görüntülendi |Video

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06.05.2020
Son dakika haberi... Artvin'in Borçka ilçesinde, aynanın karşısında duran horozun, görüntüsünün yansıdığı cama kavga eder gibi gagasıyla vurduğu görüntüler, sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyündeki restoranın çalışanları, temizlik yaparken, içerideki eşyaları dışarı çıkardı. Eşyalar arasında yer alan ayna da açık alana bırakıldı. Bu sırada aynanın karşısında duran horoz, görüntüsünün yansıdığı cama saldırmaya başladı.

Kavga eder gibi gagasıyla aynaya vuran horoz, durdurulmaya çalışıldı. Restoran çalışanı Yaşar Şimşek, horozu cama vururken, zarar görmemesi için sopayla uzaklaştırdı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Şimşek'in sosyal medyada paylaştığı görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

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