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Son dakika: Futbol oynarken kalp krizi geçirdi! Doktor arkadaşı dakikalarca sedye üzerinde kalp masajı yaptı

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Giriş: 12.07.2020 12:19
Güncelleme:12.07.2020 12:23
Son dakika haberi... Bursa’da arkadaşlarıyla futbol oynamaya halı sahaya giden bir kişi kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Birlikte maç yaptıkları doktor arkadaşları tarafından dakikalarca kalp masajı yapılan adam hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Halı sahadan çıkarken sedye üzerinde yapılan mesaj anları kameraya yansıdı. A Haber muhabiri Necat Kırbulut, detayları Bursa'dan aktardı.

Bursa'da arkadaşlarıyla futbol oynamaya halı sahaya giden bir kişi kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Birlikte maç yaptıkları doktor arkadaşları tarafından dakikalarca kalp masajı yapılan adam hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Halı sahadan çıkarken sedye üzerinde yapılan mesaj anları kameraya yansıdı. A Haber muhabiri Necat Kırbulut, detayları Bursa'dan aktardı.


Arkadaşı dakikalarca kalp masajı yaptı
Arkadaşı dakikalarca kalp masajı yaptı
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