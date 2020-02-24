24 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.02.2020

Elazığ depreminde yaşamını yitiren Miraç’ın okulunda hüzünlü gün

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8’lik depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti. Eğitime ara verilen kentte okullar bugün açıldı. Kaybedenler arasında yer alan 8. sınıf öğrencisi Miraç Can Dişli’nin sınıfında ise hüzün hakimdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Miraç Can’ın sınıf arkadaşı ve öğretmeni ile acılarını paylaşarak o anları ekranlara taşıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Elazığ'da hüzünlü gün! Böyle veda ettiler
Elazığ'da hüzünlü gün! Böyle veda ettiler
Gelin arabalı soyguncular! Şeytanın aklına gelmez
Gelin arabalı soyguncular! Şeytanın aklına gelmez
100 milyon liralık miras davası!
100 milyon liralık miras davası!
67 gün sonra yürek yakan sözler!
67 gün sonra yürek yakan sözler!
Kümeste basıldı! O anlar kamerada
Kümeste basıldı! O anlar kamerada
Aynada kendisinden korkan hırsız, panikle kaçtı
Aynada kendisinden korkan hırsız, panikle kaçtı
Elazığ'da eğitim başladı!
Elazığ'da eğitim başladı!
Okulda şok görüntüler! Müdür odasında öğrenciye saldırı
Okulda şok görüntüler! Müdür odasında öğrenciye saldırı
Feci kaza! Çarpıp altına aldı
Feci kaza! Çarpıp altına aldı
Magandalar İstanbul trafiğinde terör estirdi
Magandalar İstanbul trafiğinde terör estirdi
Karı-koca kavgası kanlı bitti!
Karı-koca kavgası kanlı bitti!
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster