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Son dakika: Edirne'de görenleri hayrete düşüren insan yüzlü hayvan! Maydanoz ve etle besleniyor |Video

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Giriş: 11.06.2020 12:08
Güncelleme:11.06.2020 12:18
Son dakika haberi... Edirne’de marketini açarken bulduğu insan yüzünü andıran örümceğe gözü gibi bakan Ertuğrul Yüksel, örümceği maydanoz ve et parçacıkları ile besliyor.

Edirne'de market işletmecisi Ertuğrul Yüksel, sabah marketini açmaya geldiğinde kapı girişinde Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği buldu.

Son dakika: Edirnede görenleri hayrete düşüren insan yüzlü hayvan! Maydanoz ve etle besleniyor SON DAKİKA: EDİRNE'DE GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN İNSAN YÜZLÜ HAYVAN! MAYDANOZ VE ETLE BESLENİYOR

HER GÜN ONLARCA KİŞİ GÖRMEYE GELİYOR

Beyaz renkli örümceğin insan yüzünü andıran görüntüsü olduğunu ve çok şaşırdığını ifade eden Yüksel, örümceği bir cam kavanoza koyarak koruma altına aldıktan sonra, internetten yaptığı araştırmada insan yüzünü andıran örümceğin köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi. Örümceği maydanoz ve et parçacıkları ile besleyen Yüksel, her gün onlarca kişinin örümceği görmek için markete geldiğini söyledi.

Yüksel, örümceği daha iyi şartlar altında yaşamına devam etmesi için Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

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