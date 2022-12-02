02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Düzce'de deprem... 2 Aralık Düzce'de deprem merkez üssü neresi? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son dakika: Düzce'de deprem... 2 Aralık Düzce'de deprem merkez üssü neresi? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2022 14:27
Son dakika deprem haberi... Geçtiğimiz 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Düzce'de, bugün saat 13.03'te merkez üssü Paşakonağı köyü olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissederek sokağa çıkan bazı vatandaşlar korktuklarını ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son yolculuğuna uğurlandı
Son yolculuğuna uğurlandı
Düzce’de deprem
Düzce'de deprem
Güneş fırtınası uyarısı!
Güneş fırtınası uyarısı!
Düdüklü tencere neden patlar?
Düdüklü tencere neden patlar?
Günde ne kadar su içmeli?
Günde ne kadar su içmeli?
Galata Köprüsü’nde korkunç kaza!
Galata Köprüsü’nde korkunç kaza!
Başkan Erdoğan’ın “engelli” duyarlılığı
Başkan Erdoğan’ın “engelli” duyarlılığı
Salgından sonra doğa evimize taşındı!
Salgından sonra doğa evimize taşındı!
Görüntüler Adana’dan! Elleriyle yakaladılar
Görüntüler Adana’dan! Elleriyle yakaladılar
İnternette ’oltalama’ dolandırıcılığı
İnternette 'oltalama' dolandırıcılığı
Müge Anlı Cihat Kılıçsokan bulundu mu?
Müge Anlı Cihat Kılıçsokan bulundu mu?
Yarım asır sonra ailesini buldu!
Yarım asır sonra ailesini buldu!
Daha Fazla Video Göster