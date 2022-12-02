02 Aralık 2022, Cuma
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Son dakika: Düzce'de deprem... 2 Aralık Düzce'de deprem merkez üssü neresi? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son dakika deprem haberi... Geçtiğimiz 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Düzce'de, bugün saat 13.03'te merkez üssü Paşakonağı köyü olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissederek sokağa çıkan bazı vatandaşlar korktuklarını ifade etti.