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Son dakika: Diyarbakır'da silahlı kuyumcu soygunu! Öldürüp kaçtılar
Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde silahlı 2 kişi soygun amaçlı girdikleri kuyumcunun sahibi Sinan Yoldaş'ı öldürüp olay yerinden kaçtı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz olay yerinden aktardı.
Diyarbakır'da bir kuyumcu, iş yerine giren kar maskeli soyguncuların silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren kar maskeli 2 zanlı soygun girişiminde bulundu.
İş yeri sahibi 21 yaşındaki Sinan Yoldaş'ı silahla vuran şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.