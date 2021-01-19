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Son dakika: Diyarbakır'da iki minibüs devrildi

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Giriş: 19.01.2021 11:40
Güncelleme:19.01.2021 12:08
Son dakika haberi... Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüste 22 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Ergani'deki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ergani ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Diyarbakır-Eğil kara yolunda da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 AAH 508 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Ergani'deki hastanelere kaldırıldı.

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