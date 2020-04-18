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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığında 81 il müftülüğüne talimat |Video
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 il müftülüğüne gönderdiği yazıda, il irşat kurullarının vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde dijital mecraların daha etkin ve sistematik kullanılması talimatı verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yerel televizyon ve radyo kanalları ile sosyal medya üzerinden devam ettiği belirtildi.
Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dijital mecraların daha etkin ve sistematik kullanılması için 81 il müftülüğüne bir yazı göndererek, il irşat kurullarının vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin müftülük sosyal medya hesapları vasıtasıyla yürütülmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını istediği bildirildi.
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