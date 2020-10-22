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Son dakika: Dev timsaha yem oldu! Dehşet anları saniye saniye kamerada

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Giriş: 22.10.2020 08:45
Güncelleme:22.10.2020 08:52
Son dakika haberi... Evsiz olduğu belirtilen bir kişi tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi. İsmi açıklanmayan kişi, gölde timsah tarafından öldürüldü. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Son dakika haberi... Evsiz olduğu belirtilen bir kişi tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi. İsmi açıklanmayan kişi, gölde timsah tarafından öldürüldü. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Uyarılara aldırış etmeyip göle girdi! Dev timsaha yem oldu! O anlar saniye saniye kamerada UYARILARA ALDIRIŞ ETMEYİP GÖLE GİRDİ! DEV TİMSAHA YEM OLDU! O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

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