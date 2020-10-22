Uyarılara aldırış etmeyip göle girdi! Dev timsaha yem oldu! O anlar saniye saniye kamerada

Son dakika haberi... Evsiz olduğu belirtilen bir kişi tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi. İsmi açıklanmayan kişi, gölde timsah tarafından öldürüldü. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.