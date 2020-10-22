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Uyarılara aldırış etmeyip göle girdi! Dev timsaha yem oldu! O anlar saniye saniye kamerada

Son dakika haberi... Evsiz olduğu belirtilen bir kişi tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi. İsmi açıklanmayan kişi, gölde timsah tarafından öldürüldü. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 08:53
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Uyarılara aldırış etmeyip göle girdi! Dev timsaha yem oldu! O anlar saniye saniye kamerada

Olay, Meksika'nın Petrolera kentinde meydana geldi. Evsiz olduğu belirtilen bir kişi, tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi.

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Uyarılara aldırış etmeyip göle girdi! Dev timsaha yem oldu! O anlar saniye saniye kamerada

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gölde yüzen kişiye bir timsahın yaklaştığı ve adamın aniden gözden kaybolduğu görüldü.

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Uyarılara aldırış etmeyip göle girdi! Dev timsaha yem oldu! O anlar saniye saniye kamerada

Meksika medyası, arama kurtarma çalışmalarında adamın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

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Uyarılara aldırış etmeyip göle girdi! Dev timsaha yem oldu! O anlar saniye saniye kamerada

Avustralya'da ürkütücü anlar.

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Uyarılara aldırış etmeyip göle girdi! Dev timsaha yem oldu! O anlar saniye saniye kamerada

Öylesine ürkütücüydü ki, yanına yaklaşamadı bile. Dev canavar yavaş yavaş yaklaşıp saldırdı.