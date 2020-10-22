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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Uyarılara aldırış etmeyip göle girdi! Dev timsaha yem oldu! O anlar saniye saniye kamerada Uyarılara aldırış etmeyip göle girdi! Dev timsaha yem oldu! O anlar saniye saniye kamerada
Son dakika haberi... Evsiz olduğu belirtilen bir kişi tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi. İsmi açıklanmayan kişi, gölde timsah tarafından öldürüldü. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: 22.10.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 08:53
Olay, Meksika'nın Petrolera kentinde meydana geldi. Evsiz olduğu belirtilen bir kişi, tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gölde yüzen kişiye bir timsahın yaklaştığı ve adamın aniden gözden kaybolduğu görüldü.
Avustralya'da ürkütücü anlar.
Öylesine ürkütücüydü ki, yanına yaklaşamadı bile. Dev canavar yavaş yavaş yaklaşıp saldırdı.