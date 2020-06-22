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Son dakika: Denizi olmayan Manisa'dan balık ihracatı! Balıkçılar yeni sezon için 'Vira Bismillah' dedi |Video
Son dakika haberi... Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde bulunan Demirköprü barajında tekneler “Vira Bismillah” deyip baraja açıldı. A Haber muhabiri Gamze elçi, canlı yayında detayları aktardı. Deniz olmadan balık ihracatı nasıl yapılıyor? İşte detaylar...
Son dakika haberi... Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bulunan Demirköprü barajında tekneler "Vira Bismillah" deyip baraja açıldı. A Haber muhabiri Gamze elçi, canlı yayında detayları aktardı.
İşte görüntüler;