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Son dakika: Darbe imalı bildiriye İzmir'den tepki: Milletimizin yanında darbecilerin karşısındayız

A Haber
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Giriş: 05.04.2021 13:26
Güncelleme:05.04.2021 13:31
Son dakika haberi... Emekli 104 amiralin yayınladığı darbe imalı bildiriye tepki için STK üyeleri İzmir Konak meydanında bir araya geldi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Bildiriye tepki gösteren vatandaşlar "Milletimizin yanında darbecilerin karşısındayız" yazılı pankartlar tuttu.
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