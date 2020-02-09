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09.02.2020

Son dakika: Bolu'da kar yağışı etkili oluyor! D-100 Bolu Dağı kesimi TIR geçişlerine kapatıldı |Video

Son dakika haberine göre; Bolu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi İstanbul istikametinde TIR geçişleri durduruldu. Bolu'daki son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri Murat Küçük A Haber canlı yayınında aktardı. Peki Bolu Dağı kesimi D-100 karayolunda son durum nasıl? Bolu Dağı Tüneli trafiğe açık mı? Yol durumuyla ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık canlı yol durumu detayları haberimizde... Son dakika haberine göre; Bolu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi İstanbul istikametinde TIR geçişleri durduruldu. Bolu'daki son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri Murat Küçük A Haber canlı yayınında aktardı.

Peki Bolu Dağı kesimi D-100 karayolunda son durum nasıl? Bolu Dağı Tüneli trafiğe açık mı? Yol durumuyla ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık canlı yol durumu detayları haberimizde...

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