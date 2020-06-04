Bilim Kurulu üyesi A Haber canlı yayınında ikinci dalga için uyardı: Hazır olmalıyız |Video

Son dakika haberi; Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi başarıyla sürüyor. 1 Haziran itibariyle yeni normal hayat süreci başladı ve büyük oranda tüm kısıtlamalar kalktı. Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği sürecek endişe edilecek bir şeyin olmadığını açıkladı. Peki 700'lü sayıları gören günlük yeni vaka sayıları ne zaman 500-600 sayılarını görecek? Türkiye'de ikinci dalga olur mu? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk bu soruların yanıtı A Haber canlı yayınında verdi. Öztürk, koronavirüsün Sars virüsü ile olan benzerliğine dikkat çekti, Sars virüsünde gelen ikinci dalganın daha şiddetli olduğunu koronavirüs salgınında da böyle bir ihtimalin olduğunu söyledi ve kış mevsimi konusunda 'hazır olmalıyız' diyerek uyardı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini, 1 Haziran'da başlayan yeni normal hayat sürecini ve yeni günlük vaka sayılarını değerlendirdi.

KIŞ MEVSİMİNDE VAKA SAYILARI ARTAR MI?

Öztürk, günük yeni vaka sayılarında binli rakamlarda biraz takılı kalınmasında yaşanan tedirginliğin olağan olduğunu bu tip salgınlarda yeni vaka sayılarındaki yükseliş hızının azalmada görülemeyeceği ve yeni vaka sayılarındaki azalmanın daha yavaş seyredeceğini ifade etti. Günlük yeni vaka sayısı bandının 800-700 bandına gelmesinin umut verici olduğunu söyleyen Öztürk, vatandaşları tedbirler konusunda uyardı. Tedbirlerin alınmaması durumunda ikinci dalga riskinin her zaman olduğuna dikkati çekti.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN İKİNCİ DALGA UYARSI: HAZIR OLMALIYIZ!

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, kış aylarıyla ilgili yeniden vaka sayılarında artış olabileceği bunun için şimdiden hazırlıklar yapılması gerektiğini ve yapıldığını açıkladı. Önümüzdeki kış mevsiminin çetin geçeceğini söyledi. Öztürk, koronavirüsün Sars virüsü ile olan benzerliğine dikkat çekti, Sars virüsünde gelen ikinci dalganın daha şiddetli olduğunu koronavirüs salgınında da böyle bir ihtimalin olduğunu söyledi ve kış mevsimi konusunda 'hazır olmalıyız' diyerek uyardı. Ülke olarak koronavirüse karşı iyi bir sınav verdik diyen Öztürk, kış mevsiminde ikinci bir dalga ile karşılaşmamanın bu dönemdeki önlemlere bağlı olduğunu ve bu konuda da umutlu olduğunu söyledi.

İKİNCİ DALGA OLACAK MI?

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'de eğer maske, mesafe ve el hijyeni kurallarına özen gösterilmeye devam edildiği müddetçe ikinci bir dalga riskinin olmadığını söylemişti.