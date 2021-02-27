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Son dakika: Bayrampaşa Otogarı'nda korkutan yangın

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Giriş: 27.02.2021 15:16
Son dakika haberi...Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın çıktı. Otogardaki bir restoranda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayrampaşa'daki otogarda restoranların bulunduğu alandaki bir kebapçının ocak kısmanda yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dükkanda maddi hasar oluştu.

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