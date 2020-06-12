Son dakika: Aydın'da orman yangını |Video

Son dakika haberi... Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. A Haber muhabiri Vural Efecik, detayları canlı yayında anlattı. Efecik, yangının kısmen kontrol altına alındığını ifade etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Akçakonak Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan da 15 arazöz ile müdahale ediliyor.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği belirtildi.

A Haber muhabiri Vural Efecik, yangının kısmen kontrol altına alındığını ve müdahalenin devam ettiğini belirtti.