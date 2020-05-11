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Son dakika: AVM’ler kapılarını önlemlerle açtı! İşte alınan tedbirler |Video

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11.05.2020
Son dakika haberi... AVM’ler saat 11 itibarıyla kapılarını açtı. Peki AVM’de hangi önlemler alındı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Ankara’da bir AVM’ye müşteri gibi girip alınan önlemleri aktardı.

Önceki hafta açılış tarihi belirlenen AVM'ler bugün saat 11 itibarıyla resmen açıldı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında kepenk indiren AVM'ler 21 Mart'ta kapattıkları kapılarını bugün yeniden açtı. Normalleşme planı aşamaları kapsamında saat 11.00'da açılan AVM'ler ilk müşterilerini tüm hijyen kurallarına uyarak almaya başladı.


*Ankara'da bir AVM önündeki kuyruk

Son dakika gelişmesini duyan ve AVM'lere koşan ihtiyaç sahibi müşteriler içeriye ateşler ölçülerek alındı. Ayrıca, müşterilerin maskesinin olup olmadığına dikkat edildi. Girişe uyarı levhaları konuldu. AVM'nin içinde belirli yerlere uyarı levhası ve dezenfektan konulduğu görüldü.

GEZMEK İÇİN GELENLER DE VAR!

Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, "Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız" dedi. Uzmanlar gezip dolaşmak ihtiyaç dışında AVM'lerde bulunmak için henüz erken olduğu ve zorunlu olmadıkça AVM'lere gitmemeyi öneriyor.

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