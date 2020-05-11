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'Kontrollü sosyal hayat' bugün başladı! AVM'lerde ilk gün

Alışveriş merkezlerinin (AVM) büyük bölümü 20 Mart'tan itibaren kapattığı kapılarını, bugün yeniden açtı. İşletmeciler bugün açılışın bir anlamda prova olduğunu belirtirken, 1 Haziran'dan itibaren tam kapasiteyle çalışmayı planladıklarını söylüyor. Peki AVM'ler açılışa hazır mı, sosyal mesafeden klima sistemlerine kadar ne gibi önlemler alındı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 11:46
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'Kontrollü sosyal hayat' bugün başladı! AVM'lerde ilk gün

Türkiye genelinde 436 AVM'den bir bölümü 50 gün aradan sonra bugün yeniden kapılarını açarken, sektördeki tüm kesimler ve uzmanlar gelişmeleri anlattı.

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'Kontrollü sosyal hayat' bugün başladı! AVM'lerde ilk gün

SOKAKTAN PAZARDAN DAHA GÜVENLİYİZ
Hürriyet'in haberine göre, AVM Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, şunları kaydetti: AVM'lerimizin yüzde 80'i 2000 yılından sonra yapıldı ve havalandırması yatay değil, dikey havalandırma yani yukarıdan üflediği için virüsü yere indiriyor.

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'Kontrollü sosyal hayat' bugün başladı! AVM'lerde ilk gün

Dolayısıyla bilim insanları da bu havalandırma sistemiyle AVM'lerin pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu söylüyor. 2000 yılından önce yapılan AVM'ler ise birkaç kez tadilat geçirdiler ve bu sırada havalandırmalarını da yenilediler.

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'Kontrollü sosyal hayat' bugün başladı! AVM'lerde ilk gün

Dolayısıyla yukarıdan aşağıya üflemeli modern havalandırmalara sahip olduğumuz için sorun görmüyoruz. Apartmanınızın trabzanı, asansörler, ortak alanlarınız, sokak, pazar bizden çok daha kötü.

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'Kontrollü sosyal hayat' bugün başladı! AVM'lerde ilk gün

Oysa biz eğitimli temizlik görevlilerimiz, kullandığımız dezenfektanlarımızla kurumsal olarak hijyene dikkat ederek temizliği sürekli yapıyoruz. Türkiye'de 140 bin vaka var. Bunlar nerede çıktı?