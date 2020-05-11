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'Kontrollü sosyal hayat' bugün başladı! AVM'lerde ilk gün
Alışveriş merkezlerinin (AVM) büyük bölümü 20 Mart'tan itibaren kapattığı kapılarını, bugün yeniden açtı. İşletmeciler bugün açılışın bir anlamda prova olduğunu belirtirken, 1 Haziran'dan itibaren tam kapasiteyle çalışmayı planladıklarını söylüyor. Peki AVM'ler açılışa hazır mı, sosyal mesafeden klima sistemlerine kadar ne gibi önlemler alındı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 11:46
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