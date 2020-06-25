Son dakika: Ankara’da köpek katliamı! Caniler zehirli etle katletti! Yiyen kuşlar da can verdi |Video

Son dakika haberi... Sık sık köpek katliamlarıyla gündem olan Ankara’da yine kan donduran bir olay yaşandı. Caniler bu kez zehirli etlerle ondan fazla köpeği öldürdüler. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

Sık sık köpek katliamlarıyla gündem olan Ankara'da yine kan donduran bir olay yaşandı. Caniler bu kez zehirli etlerle ondan fazla köpeği öldürdüler. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

Caniler bu kez Eymir Gölü çevrelerinde ortaya çıktı. Vatandaşlar yaşanan dehşeti anlattı. Zehirli etten yiyen kuşlar da can verdi.

Köpeklere zehirli et veren caniler aranıyor.