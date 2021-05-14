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Son dakika | Ankara'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

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Giriş: 14.05.2021 23:18
Ankara'nın Haymana illçesinde üzerinde piknikten dönen ailelerin bulunduğu traktörün römorku devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ters dönen römorkun altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Mangaldağı Şehitliği yakınlarında meydana geldi. Piknikten dönen ailelerin bulunduğu Hamza Tan yönetimindeki 06 DBH 74 plakalı traktörün römorku devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi ters dönen traktörün altında kalırken, birçok kişi de metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk ekibi sevk edildi. Bu arada kaza haberini öğrenen traktördekilerin yakınları da olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, devrilen römorkun altında kalanlar ise güçlükle çıkartıldı. Sağlık görevlileri römorkun altından çıkartılan İlknur Akyüz (16), Belinay Tan (9), Dilay Koyuncu (2) ve Necmiye Tan (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Hamza Tan ile birlikte yaralanan 18 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 18 kişiden 5'i taburcu edildi. 13 yaralı ise Ankara'daki hastanelere sevk edildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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