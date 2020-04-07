07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Ankara Roketsan'da patlama | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
07.04.2020

Son dakika: Ankara Roketsan'da patlama | Video

Son dakika haberi.. ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlamada herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti. Ankara Valiliği ise yaptığı açıklamada; "Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır." dedi. Elmadağ'da bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan Fabrikası'nda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte fabrikada dumanlar yükselirken, çevrede panik yaşandı. Patlama, ilçe merkezinde de hissedildi. Patlamada ilk belirlemelere göre can kaybı meydana gelmedi.

SSB BAŞKANI DEMİR'DEN AÇIKLAMA

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlama ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


VALİLİK: 3 ÇALIŞAN HAFİF YARALANDI

Ankara Valiliği, Roketsan'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ankara Roketsan'da patlama
Ankara Roketsan'da patlama
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Yarbay olduğunu iddia etti polise hakaretler yağdırdı
Yarbay olduğunu iddia etti polise hakaretler yağdırdı
42 yaşındaki 3 çocuk annesi koronavirüsü yendi
42 yaşındaki 3 çocuk annesi koronavirüsü yendi
Türk Yıldızları bu video ile çağrı yaptı
Türk Yıldızları bu video ile çağrı yaptı
İngiliz çifte Fatih Belediyesi kapılarını açtı
İngiliz çifte Fatih Belediyesi kapılarını açtı
Şoke eden olay! Tuvalet penceresinde yakalandı
Şoke eden olay! Tuvalet penceresinde yakalandı
İstanbul Boğazı'nda sıra dışı renk!
İstanbul Boğazı'nda sıra dışı renk!
80 yaşında koronavirüsü yendi
80 yaşında koronavirüsü yendi
Camiye gizlice yaptığı anons şoke etti
Camiye gizlice yaptığı anons şoke etti
Cezayı yiyince bakın ne dedi...
Cezayı yiyince bakın ne dedi...
Evde karantinaya girmek istedi eşi eve almadı
Evde karantinaya girmek istedi eşi eve almadı
Daha Fazla Video Göster