Son dakika: Ahmet Vefik Alp 71 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp kalp krizi geçirdi. 71 yaşındaki Alp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp kalp krizi geçirdi. 71 yaşındaki alp, hastaneye kaldırıldı ancak; durumu ağırdı kurtarılamadı.

Prof. Dr. Alp,1994 mahalli idareler seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, MHP kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.

Şehir planlayıcısı, mimar ve siyasetçi Alp, MHP Genel Merkezi'nin yanı sıra birçok esere imza attı. Ozan Arif'in kabrine yapılan anıtında mimarıydı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



