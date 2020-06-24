Bursa’nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılmıştı! Kayıp Derya Bilen bulundu mu?
Bursa’nın Kestel ilçesinde sel sonrası 3 ilçede 7 ağır, 26 hafif hasarlı bina tespit edildi. Selde 5 kişi hayatını kaybetti, 33 binada hasar tespit edildi. Peki, sel sularına kapılan Derya Bilen bulundu mu? Kayıp Derya'yı arama çalışmaları sürüyor arama çalışmaları drone ile yürütülüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), selde kaybolan Derya Bilen'in (17) aranmasına günün ilk ışıklarıyla başlandı.
Bursa AFAD Müdürlüğü eş güdümündeki çalışmalara jandarma ve belediye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 161 kişi katılıyor.
Deniz polisi, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ve İHH Arama Kurtarma'dan 18 dalgıcın yaklaşık 2 kilometrelik alanda görevli olduğu çalışmalar, bölgede oluşan 50 santimetrelik çamurda da arama yapılıyor.
Çalışmalar, karadan arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip köpekleriyle, havadan da "drone" ile aralıksız devam ediyor.
İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi de zarar görmüştü.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 3 ay sonra gönüller açıldı! Haşirle kalpler yıkandı
- ABD'deki Türk hemşireler yaşadıklarını anlattı
- Çocuğunu görmeye gitmişti! Sonrası dehşet
- Ölümden hayata uzanan el
- Destan yazan Mehmetçik'in taktik ve stratejileri!
- Bakan da önermişti! Sağlık için o tahılı tüketmeliyiz
- Kan donduran görüntü! Kelimeler yetersiz kaldı
- Kırmızı alarm verilmişti! Bakın nereden çıktı
- Dondurulmuş gıdalarda korona virüs yaşar mı?
- Türk doktordan mucize çözüm!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 24 Haziran 2020 hava durumu
- ŞOK aktüel 24 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba indirimlerine o ürünler damga vuracak!
- MHRS randevu alma 2020! MHRS hastane randevu nasıl alınır? İşte adım adım randevu alma işlemleri
- Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası
- 2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?
- Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Düğün yapacaklar dikkat! Düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar zamlanacak? Evde bakım parası yatan iller hangileri?
- Korona tablosu: 23 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısı son durum