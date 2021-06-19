19 Haziran 2021, Cumartesi
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5 bin 480 yeni vaka! 19 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıklandı
Sağlık Bakanlığı 19 Haziran 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu açıklandı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. Son 24 saatlik verilere göre; 494'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208'e yükseldi. Vefat sayısı 51 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 195 oldu. Son dakika gelişmesinin ayrınıtları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
19 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 494'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 51 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 122'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 365 bin 208'e yükseldi.
AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜYOR
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4bin 195 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 829 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.