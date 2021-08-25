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39 ilçe 306 nokta! İstanbul polisi harekete geçti

İHA
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Giriş: 25.08.2021 22:42
Güncelleme:25.08.2021 22:45
Son dakika haberi: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması yapıldı. Uygulamada narkotik arama köpekleri durdurulan araçları aradı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede 306 noktada helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Belirlenen uygulama noktalarında yol daraltılarak şüpheli olarak görülen araçlar durduruldu, evrak ve Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Öte yandan araçlar didik didik aranırken valizler ve çantalar kontrol edildi. Narkotik köpekleri yardımıyla şüpheli araçlarda arama yapıldı.

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