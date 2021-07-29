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22 bin 161 yeni vaka | Sağlık Bakanı Koca duyurdu

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Giriş: 29.07.2021 20:53
Güncelleme:29.07.2021 20:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 60 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 161’de yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 aşılama verilerini açıkladı: “Aşılamada ilk sırada yüzde 87 ile Muğla. En düşük aşılama yüzde 38,6’la Şanlıurfa oldu”

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 29 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 161 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 oldu.

Son 24 saatte toplam 261 bin 198 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 463 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 65,24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 41,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 71 milyon 96 bin 95'a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre, Muğla yüzde 87 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği il oldu. Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre, Şanlıurfa yüzde 38,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği il oldu. Şanlıurfa'yı Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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