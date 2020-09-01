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Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı! Sonuçlar nereden öğrenilecek?

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Giriş: 01.09.2020 15:16
Güncelleme:01.09.2020 15:28
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törenle 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Peki atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında atardı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.

"ÖĞRETMEN DOLULUK ORANI YÜZDE 93'E ULAŞMIŞ OLDU"

Bakan Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine katıldı. Selçuk, "Sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi.

SÜREÇ 28 AĞUSTOS'TA BAŞLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci 28 Ağustos tarihinde başlamıştı.

Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar gerçekleştirdi.

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