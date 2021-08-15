154 kişi hayatını kaybetti! Vaka sayısı 20 bin sınırında... 15 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 18.847 koronavirüs vakası tespit edildi, 154 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 154 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 847 da yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 15 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 847 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 154 oldu. Son 1 günde toplam 281 bin 184 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 426 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 70,92 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 53,03 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.



AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 91,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova takip etti.



EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47.00 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" dedi.