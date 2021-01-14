Son dakika 14 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Düşüş sürüyor |Video

Son dakika: Koronavirüste tablo umut verici! Hızla düşüyor... Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi. İşte Türkiye'nin 14 Ocak koronavirüs tablosunun detayları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23.495'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu.

Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 2.364.801'e yükseldi.

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi daha hayatını kaybetti.



