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Son 3 yılda 180 bin meyve fidanı toprakla buluştu

Son 3 yılda 180 bin meyve fidanı toprakla buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 19:56
Isparta Belediyesi, ‘Fidanlar Bizden Meyveler Sizden' etkinliği kapsamında son 3 yılda yaklaşık 180 bin adet meyve fidanını vatandaşlara dağıtarak, toprakla buluşturdu. Vatandaşlara fidan dağıtan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın Türkiye'nin en yeşil şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, dağıtılan fidanlarla kentin yeşilliğini daha da arttırmayı hedeflediklerini söyledi.
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Son 3 yılda 180 bin meyve fidanı toprakla buluştu
Son 3 yılda 180 bin meyve fidanı toprakla buluştu
Son 3 yılda 180 bin meyve fidanı toprakla buluştu
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