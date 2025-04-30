30 Nisan 2025, Çarşamba
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Son 3 yılda 180 bin meyve fidanı toprakla buluştu
Isparta Belediyesi, ‘Fidanlar Bizden Meyveler Sizden' etkinliği kapsamında son 3 yılda yaklaşık 180 bin adet meyve fidanını vatandaşlara dağıtarak, toprakla buluşturdu. Vatandaşlara fidan dağıtan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın Türkiye'nin en yeşil şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, dağıtılan fidanlarla kentin yeşilliğini daha da arttırmayı hedeflediklerini söyledi.