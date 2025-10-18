SOLOTÜRK Kayserilileri mest etti

18 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 18.10.2025 18:49
Türkiye’nin gökyüzündeki gururu olan SOLOTÜRK, Recep Tayyip Erdoğan Kayseri semalarında nefesleri kesen bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 7.'si düzenlenen Kayseri Bilim Festivali kapsamında kentte gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, birbirinden farklı ve güzel hareketler ile Kayserililere unutulmaz bir gün yaşattı. Gökyüzünde iz bırakan bu eşsiz gösteriyle 7. Bilim Festivali, hem bilim hem de milli gururun atmosferine sahne oldu.
