SOLOTÜRK Başkent semalarında nefes kesti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 21:03
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu düzenledi. SOLOTÜRK’ün F-16 uçağı ile gerçekleştirdiği uçuş vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Anıtkabir ve başkent semalarında gerçekleşen gösteriyi izleyiciler alkış ve ıslıklarla destek verirken bazı vatandaşlar çatı ve cami minarelerinden bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına almaya çalıştı.
