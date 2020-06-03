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Sokakta kedi ile farenin kavgası kamerada |Video

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Giriş: 03.06.2020 18:10
Güncelleme:03.06.2020 18:14
İspanya’da karnı acıkan kedinin yakalamaya çalıştığı fare, kediyi, Malaga sokaklarında kovaladı. O anlar sosyal medyaın gündemine oturdu.

İspanya'nın Endülüs Özerk Topluluğu'na bağlı Malaga kenti sokaklarında kedi ile farenin kovalamaca anı renkli görüntülere sahne oldu. Çizgi filmi sahnelerini aratmayan olayda, karnı acıkan kedi fareyi fark etmesinin ardından avlamaya çalıştı. Fareden beklenmedik tepki gören kedi ise neye uğradığını şaşırdı.

FAREDEN KEDİYE UÇAN TEKME

Fareyi yakalamak için hızlı hareket eden kedi, farenin kendisine tekmeler savurmasıyla havaya sıçradı. Kediyle birkaç dakika boyunca kavga eden fare, yem olmaktan refleksi sayesinde son anda kurtuldu. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere, 'Fare bana Teenage Mutant Ninja Turtles'ı hatırlatıyor', 'Hepiniz, kedi fare ile oynadıktan sonra öğle yemeği olduğunu biliyorsunuz', 'Bu fare yaşamayı haketti' şeklinde yorum yaptı. Kedi ile farenin kavgası sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Kedi ile farenin kavgası kamerada
Kedi ile farenin kavgası kamerada
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