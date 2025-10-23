23 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı! O anlar kameralarda
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 09:08
Mersin'de sahibi tarafından sokakta ağızlıklsız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek önce bir kadına, ardından olup biteni merak ederek yaklaşan motosikletli kuryeye saldırdı. Köpeğin, kuryeye saldırdığı anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, genç kurye hayvanın dişlerinden güçlükle kurtarıldı.
