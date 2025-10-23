Sokakta ağızlıksız gezdirilen ’Rottweiler’ cinsi köpek dehşet saçtı! O anlar kameralarda

Mersin'de sahibi tarafından sokakta ağızlıklsız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek önce bir kadına, ardından olup biteni merak ederek yaklaşan motosikletli kuryeye saldırdı. Köpeğin, kuryeye saldırdığı anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, genç kurye hayvanın dişlerinden güçlükle kurtarıldı.

