Sokaklar ve yollar göle döndü, yağış sürecek mi?

Muğla’da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ortaca ilçesi başta olmak üzere birçok mahallede sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar yollarda mahsur kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ekipler su baskınlarına müdahale ederken yağışın devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji, bölgedeki vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yarın da Ege’nin kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer fırtına öngörülüyor. Yetkililer sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

